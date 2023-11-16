وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بمكتبه بالوزارة، وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات، برئاسة الدكتور أورسلا بيرنرت، العضو المنتدب لمجلس الإدارة، المُكلفة بإدارة الموارد البشرية للشركة التي تمتلك فروعًا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر.

وقالت "العمل" في بيان الخميس، إن الشركة تأتي في مصر تحت مسمى ليوني مصر، بعدد 15 مصنعًا، منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنعين بمحافظة أسيوط، ويضم الفريق بمصر 5.600 شخص ما بين عامل وفني ومهندس، مُدربين على أعلى مستوى مقارنةً بمواقع ليوني المنتشرة في 30 دولة حول العالم.

ورحب وزير العمل، بدعوة الإدارة لزيارة مصانع الشركة بمصر، والاطلاع على سياسة تعزيز علاقات العمل بين الإدارة واللجنة النقابية التي تضم في عضويتها 50% من العاملين بالشركة، وعلى بيئة العمل اللائقة والصحية داخلها.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التواصل، وإعداد تصور عاجل بشأن التعاون في مجال التدريب المهني، وتخصيص ورش ومراكز تدريب على مهن مرتبطة بتخصصات الشركة وتبادل الخبرات، والاستفادة من المُدرِّبين، والماكينات المتطورة والحديثة لدى الشركة لتنمية مهارات الشباب المصري وتوفير فرص عمل له ، وإمداد الشركة مع توسعاتها الجديدة في مصر وخارجها بعمالة مصرية ماهرة ومُدرِّبة طبقًا للمعايير العالمية، خاصة وأن الشركة تستعد لتأسيس فرع جديد لها في مدينة بدر.

وأكد وزير العمل للوفد الأجنبي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تَشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وداعمة للصناعة، وتسهيل كل المعوقات التي تُقابلها، وأن جميع التشريعات والقرارات الوزارية تتجه نحو المزيد من الإستثمارات، وتوفير بيئة آمنة لذلك، وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وأن كُلِّ واحِدٍ منهما له حقوق وعليه واجبات.

وشدد مديروا الشركة من حاضري اللقاء، على أن هذه الشركة التي يمر الأن أكثر من 25 عامًا على تواجدها بمصر، حريصة على التوسع في استثماراتها في مصر، من خلال خطة تمتد إلى 25 عامًا مُقبلة، تستهدف خلالها بناء مصانع جديدة، وتوفير الآلاف من فرص العمل، مع الإعتماد على المُكون المحلي في الصناعة، والذي يصل إلى 70% في بعض مكونات الضفائر الكهربائية.

وأشاروا إلى سعي الشركة لتعزيز مكانتها بالسوق المصري، باعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، والحفاظ على قدراتها التنافسية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة، خاصة وأن إجمالي صادراتها يبلغ أكثر من 100 مليون يورو سنويًا، إذا تقوم الشركة بتصنيع أكثر من 1400 ضفيرة تخدم 700 سيارة يوميًا، منها السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.

من جانبه، ثمن الدكتور هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة ليوني مصر للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر من العام الماضي 2022، إلى فرع الشركة بمصر، موضحًا أن هذه الزيارة تاريخية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمار ودعمه، وأن مصر تتمتع بمناخ استثماري آمن.

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