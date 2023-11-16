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البابا تواضروس يرسم 27 كاهنًا بكنائس الإسكندرية وأمريكا وإفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، برسامة 27 كاهنًا جديدًا على يد قداسة البابا تواضروس الثاني، للخدمة بكنائس الإسكندرية والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وصلى قداسة البابا تواضروس، القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة 10 من الآباء الأساقفة وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

ورسم قداسة البابا تواضروس، بمشاركة الآباء الأساقفة، 15 كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، و8 كهنة آخرين للولايات المتحدة الأمريكية، منهم 3 لكنائس نيوچيرسي، و5 لكنائس سان هوزيه وكولورادو وسياتل وأوريجون وكونكورد.

كما رسم قداسة البابا 4 كهنة للخدمة في المناطق التي يرعاها نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بإفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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