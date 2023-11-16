التموين: استمرار ضخ السلع بمخازن شركات الجملة لصرفها لأصحاب البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فيي ضخ السلع الغذائية بمخازن شركات الجملة ومنافذ التوزيع لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر 2023 بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية.

كما تطرح الوزارة منتجات اللحوم والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه وزارة التموين على ضخ كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة خفض الأسعار بسعر 27 جنيهًا للكيلو مع توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة.

وتكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتصدي لأي مخالفات ينتهجها البعض حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.