بعد تحذير الداخلية.. ما عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حذرت وزارة الداخلية من عدم تثبيت اللوحات المعدنية على المركبات (دراجات - سيارات) أو التلاعب بها.

قالت الوزارة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين في اللوحات المعدنية أو محاولة طمسها، تجنبًا المخالفات المرورية.

ويُجرم قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات.

عقوبة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في مكانها:

ويعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، بحسب المادة 74 مكررًا.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية:

ينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة بدون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، بحسب المادة 72 مكررًا.

وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

ويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.

عقوبة القيادة بدون لوحات معدنية:

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:

- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية

- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

يذكر أن النائب العام المستشار محمد شوقي، وجه كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.