تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة خيول لـ6 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت الدائرة 27 جنايات جنوب القطامية برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، اليوم الخميس، محاكمة متهمين اثنين بتهمة خطف صاحب مزرعة خيول لجلسة 6 يناير المقبل، لسماع أقوال المجني عليها أحمد سويلم.

بدأت الجلسة بسؤال الباحثة الاجتماعية عن حالة المتهم الأول الاجتماعية باعتباره حدث، وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى مواد الاتهام.

ترافع الدكتور عصام الطباخ عن المجني عليه، وانضم للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

قال "الطباخ" في مرافعته إن الواقعة عبرت "عن مدى الانحطاط الأخلاقي للمتهمين"، طالبا من المحكمة ألا تأخذها بهم رأفة ولا شفقة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "عبد الرحمن. ع" و"عبد الرحمن. ا" للجنايات بتهمة خطف المجني عليها أحمد سويلم كرهًا، بأن اقتادوه بسيارة الأول وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد سلاح أبيض.