جرعة الموت تكشف سر العثور على جثة شاب داخل شقته بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، لغز العثور على جثة شاب داخل شقته في منطقة المعصرة.

وكان إخطارا ورد لرجال مباحث القاهرة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب بمنطقة المعصرة.. وبالانتقال والفحص عُثر على جثة الشاب، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات أصيب على إثرها بهبوط حاد في الدورة الدموية ما أسفر عن وفاته في الحال.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي أن المتوفي يدعى "إ.ك"، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، نُقلت جثته لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.