أخبار مصر

ختام فاعليات دورة تدريبية لموظفى الجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات دورة تدريبية لموظفى الجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس فاعليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، والخاصة بأساسيات تطبيقات حزمة البرامج المكتبية "Office applications Essentials"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتأتى هذه الدورة تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، ومعالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه شارك في هذه الدورة التي عُقِدَت خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر نحو 15 موظفا من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك ضمن إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية".

 

الموظفون الذين تلقوا الدورة التدريبية
الموظفون الذين تلقوا الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

دورة تدريببة بالنيابة الادارية
دورة تدريببة بالنيابة الادارية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements