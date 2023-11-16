شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فاعليات دورة تدريبية لموظفى الجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس فاعليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، والخاصة بأساسيات تطبيقات حزمة البرامج المكتبية "Office applications Essentials"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتى هذه الدورة تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، ومعالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه شارك في هذه الدورة التي عُقِدَت خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر نحو 15 موظفا من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك ضمن إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية".