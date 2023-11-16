شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنتهي من إجراء قرعة الحج على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الداخلية من إجراء القرعة العلانية لحج القرعة لهذا العام، بجميع مديريات الأمن. وكانت وزارة الداخلية أعلنت البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.. على النحو التالى: السبت الموافق 11/11/2023 ▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح). الأحد الموافق 12/11/2023 ▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية). الإثنين الموافق 13/11/2023 ▪تم إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان). الثلاثاء الموافق 14/11/2023 ▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم). الأربعاء الموافق 15/11/2023 ▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر). الخميس الموافق 16/11/2023 ▪ تم إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز