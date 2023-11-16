شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق صندوق تحيا مصر بعد غد السبت، قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

ويطلق صندوق تحيا مصر، قافلة شاحنات تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة "تريلا " محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة وأدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.