شكرا لقرائتكم خبر عن جيش بلا نخوة.. الاحتلال يعتقل المسنة والدة الشهيد عبد القادر القواسمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل، وداهمت ثلاثة منازل، واعتقلت 3 سيدات، بحجة علاقتهم بمنفذي عملية النفق والتي وقعت قبل ظهر اليوم.

وبحسب وكالة زاد الأردن، داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، منزل عائلة الشهيد عبد القادر القواسمي وقامت باعتقال والدة الشهيد عبد القادر القواسمي وزوجته وابنه، ويعتقد بأن ابنهم نصر الله عبد العفو القواسمة هو أحد منفذي العملية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك، زوجة الشهيد عبد الله القواسمة ونجليها صلاح وأيمن والشيخ شفيق القواسمة، ويعتقد ان ابنها عبد القادر عبد الله القواسمة هو ايضاً من شارك في عملية النفق.