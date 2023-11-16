شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بسرعة استقبال الأطفال حديثى الولادة من غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثى الولادة من قطاع غزة.



الرئيس السيسى

فى سياق متصل قالت مصادر مصرية مطلعة لـ"الخليج 365" إن هناك اتصالات مكثفة تجريها الدولة المصرية لنقل الأطفال حديثي الولادة من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر، حفاظاً على حياتهم.

كما تكثف الدولة المصرية تحركاتها واتصالاتها مع جميع الأطراف بهدف الإفراج عن المحتجزين داخل قطاع غزة، وكذلك سرعة الإفراج عن الأسرى.