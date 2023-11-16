شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تركيا تدعم الموقف الإنسانى بغزة وتقدم مساعدات وفيرة للجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن هناك تنسيق كامل بين الأشقاء الأتراك على تقديم الدعم الكامل للجرحى والمصابين الفلسطينيين فى المستشفيات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك دعما كبيرا من جانب تركيا شعبا وحكومة للموقف فى قطاع غزة.

وتابع: " تركيا أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوي على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا."

وكان وزير الصحة التركي أعرب عن سعادته بزيارته لمصر، مثمنًا العمل البناء الذى لمسه من الحكومة المصرية، موضحًا أن تركيا تشعر بالمسئولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، قائلاً إن "العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالاً رائعًا يحتذى به فى التعاون بين الدول".

كما توجه وزير الصحة التركي بالشكر للدولة المصرية وللدكتور خالد عبدالغفار لتعاونه المستمر والدائم منذ بداية الأزمة، مثمنًا جهود الجانب المصرى في وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.