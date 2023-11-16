شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا: لا يوجد مكان آمن فى غزة و103 من العاملين بالأمم المتحدة قتلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن هناك حشود من السكان فى غزة أجبروا على مغادرة منازلهم، وأنهم يتعرضون لعقاب جماعى، مشيرا إلى أنه لا يوجد مكان آمن فى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف مفوض الأونروا فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك 103 من العاملين بالأمم المتحدة قتلوا فى الحرب بغزة، مؤكدا أنه ليس لدينا وقود في قطاع غزة، وأن هناك محاولات لإيقاف التزاماتنا تجاه الشعب الفلسطيني.