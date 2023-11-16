شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل يتوجه بسيارة إسعاف مجهزة لمعهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الطفل الفلسطيني "عبد الله كحيل" الذي استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه في مصر، يتوجه حاليا بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر لتلقي كافة الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل مصاب بكسر في عظمة الفخذ وبجسده جروح قطعية وجزء من جلده غير موجود بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، متابعا: "عندما يصل إلى المعهد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية له وسيجرى لحالته جراحة مايكروسكوبية للتعامل مع الأوعية الدموية ثم إزالة التجويف الخارجي للكسر وعمل تثبيت داخلي لعظامه مع الحفاظ على الأوردة".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة ستعمل جاهدة على الحفاظ على سلامة الطفل المريض وأعضائه باتخاذ كافة الإجراءات الطبية له في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تقدم كل العناية الطبية لكل الأشقاء المحتاجين من غزة.

فيما يتعلق بالأطفال المصابين بالأورام في غزة والمتواجدين في مصر، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جرى تحويل الأطفال إلى مستشفيات الأورام المتخصصة لعلاجهم، لاسيما بعد توقف علاجهم لفترة تتجاوز شهرا بسبب الأوضاع السيئة في غزة، مردفا: "توقف الأطفال عن العلاج مسألة كانت صعبة جدا ولكن الحمد لله منذ أن وصلوا إلى المستشفيات المتخصصة وبدأوا في الكورس العلاجي، باتت الأمور مستقرة ومنهم من عادت إليه الضحكة مرة أخرى".