شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: نشكر الشركة المتحدة لمنح حملتنا الانتخابية 100 دقيقة إعلانية والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد السند يمامة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc: "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا للشركة المتحدة، وتلقينا هذا الخبر ببالغ التقدير كونه يعكس أن هناك معاملة عادلة مع كل المرشحين، وفرصة طيبة خاصة وأن كل مرشح يتحمل على عاتقه نفقات الدعاية الانتخابية، لذلك هذا دعم جيد ومتساوي لكل المرشحين وشكرا لكم على كل الدعم".
أضاف عبد السند يمامة: "نحن بدأنا أعمالنا مع بداية الحملة الانتخابية منذ يوم الخميس الماضي، وكنا في محافظة الدقهلية في مؤتمر شعبي وغدا سيكون هناك مؤتمر شعبي آخر في محافظة بورسعيد، وهذه المحافظات تدعو المحافظات المجاورة ما يعيد رسالتنا إلى الناخبين وبرنامجنا الانتخابي، وأدعو كل الناخبين أن يستغلوا هذه الفرصة للمشاركة في الانتخابات وأن يكون الاختيار قائم على أسس موضوعية وفرصة ديمقراطية وممارسة حق الاختيار والانتخاب ويجب ألا نضيعها لاختيار المرشح الذي يحقق آمال الناس".
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