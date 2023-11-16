شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: نشكر الشركة المتحدة لمنح حملتنا الانتخابية 100 دقيقة إعلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد قرارها بمنح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عبد السند يمامة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc: "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا للشركة المتحدة، وتلقينا هذا الخبر ببالغ التقدير كونه يعكس أن هناك معاملة عادلة مع كل المرشحين، وفرصة طيبة خاصة وأن كل مرشح يتحمل على عاتقه نفقات الدعاية الانتخابية، لذلك هذا دعم جيد ومتساوي لكل المرشحين وشكرا لكم على كل الدعم".

أضاف عبد السند يمامة: "نحن بدأنا أعمالنا مع بداية الحملة الانتخابية منذ يوم الخميس الماضي، وكنا في محافظة الدقهلية في مؤتمر شعبي وغدا سيكون هناك مؤتمر شعبي آخر في محافظة بورسعيد، وهذه المحافظات تدعو المحافظات المجاورة ما يعيد رسالتنا إلى الناخبين وبرنامجنا الانتخابي، وأدعو كل الناخبين أن يستغلوا هذه الفرصة للمشاركة في الانتخابات وأن يكون الاختيار قائم على أسس موضوعية وفرصة ديمقراطية وممارسة حق الاختيار والانتخاب ويجب ألا نضيعها لاختيار المرشح الذي يحقق آمال الناس".