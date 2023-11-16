شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: 6740 طن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأشار التحالف إلى أنه تم تسيير 377 شاحنة محملة بـ 6740 طن مساعدات، منها 238 شاحنة محملة بـ 4760 طن مساعدات غذائية، و78 شاحنة محملة بـ 1560 طن مساعدات طبية ، كما شملت المساعدات 21 شاحنة محملة بـ 420 طن مساعدات إغاثية.

وقال التحالف إن المساعدات للأشقاء الفلسطينيين شارك فى تجهيزها مؤسسة حياة كريمة و32 كيانا عضو بالتحالف، وجهزها 6700 متطوع.