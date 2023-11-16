شكرا لقرائتكم خبر عن 4760 طنا.. مساعدات التحالف الوطنى الغذائية للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن حجم المساعدات التى قدمها للأشقاء فى فلسطين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشملت مساعدات التحالف 238 شاحنة محملة بـ 4760 طن مساعدات غذائية، وقال التحالف إن المساعدات للأشقاء الفلسطينيين شارك فى تجهيزها مؤسسة حياة كريمة و32 كيان عضو بالتحالف، وقام بتجهيزها 6700 متطوع.
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