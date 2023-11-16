بالصور.. اختتام دورة تدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

اختتمت اليوم الخميس، فعَّاليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، والخاصة بأساسيات تطبيقات حزمة البرامج المكتبية "Office applications Essentials" والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

الدورة التدريبية انعقدت تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومعالي المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأنه قد شارك في الدورة التي عُقِدَت خلال الفترة من ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣، 15 موظفًا من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك ضمن إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية".