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تنفيذ أحكام وتهريب بضائع.. جهود قطاع أمن المنافذ في يوم واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 1770 مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 35 قضية في مجال الأمن العام، تنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 9 قضايا مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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