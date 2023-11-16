ضبط 275 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85971 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 275 قضية مخدرات بحوزة 303 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 24 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 13 متهمًا.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 301 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 22698 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم.



جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.