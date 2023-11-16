شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل القاتلة.. نجمة داود ملطخة بالدم والعار غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " إسرائيل القاتلة.. نجمة داود ملطخة بالدم والعار.. المؤامرة مستمرة.. تل أبيب تكشف نواياها السوداء.. الرئيس الإسرائيلى: لن نترك فراغا.. وحزب نتنياهو يدعو لحزام مستوطنات". اقرأ فى العدد أيضا..

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