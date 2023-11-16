شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العمليات بالتحالف الوطنى: لدينا قاعدة بيانات تضم 37 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو مجدى مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى، إن التحالف أصبح ينسق بين كافة مؤسسات العمل الأهلى التي تعمل تحت مظلته، وأصبح هناك تطابق وتجميع لقواعد بيانات المستحقين من الفئات المختلفة.

وأضاف مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطنى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن التحالف الوطنى هو أكبر مؤسسات المجتمع المدنى والتنموى في مصر، حيث قبله كانت كل مؤسسة أهلية تعمل منفردة، وبعد وجود التحالف الوطنى ووجود المؤسسات تحت مظلة التحالف أعطى نوع من التنسيق وأصبح لنا قاعدة بيانات موحدة تضم 37 مليون مواطن مستفيد.

ولفت عمرو مجدى، إلى أن قاعدة البيانات الموحدة تضمن عدم تكرار أداء نفس الخدمة لنفس المستفيد وبالتالي تصل الخدمة لمستفيدين أكثر وترشيد الموارد، وعمل تنسيق كل المؤسسات لخطط الفعاليات الخاصة بهم على فترات ومدد زمنية مختلفة.