شكرا لقرائتكم خبر عن 19 نوفمبر.. انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور حنان جنيد عميد الكلية، مواعيد انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" ، اذ ستبدأ الاختبارات يوم 19 نوفمبر الجارى سواء بالنسبة لطلاب إعلام عربى أو الشعبة الانجليزية وبرنامج الإعلام الرقمى.



وأكدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن امتحانات الميد تيرم، ستعقد حضوريا بالكلية، وفى نفس الوقت والزمن المخصص للمحاضرات الدراسية، كما أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب لمعرفة مواعيد تنظيم الاختبارات.



وبدأت كليات جامعة القاهرة فى تكثيف الجهود استعدادا لبدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" على مستوى كليات الجامعة، اذ رفعت الكليات حالة الطوارئ والبدء فى إعداد الجداول الزمنية للامتحانات وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024 والتي حددت موعد الامتحانات فى الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الأول.