شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 17/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 38: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:19
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:41
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:48
موعد صلاة الظهر 11:36 م
موعد صلاة العصر 2:33 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:38
وقت صلاة الظهر 11:28
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:52 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:18
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