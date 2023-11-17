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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 17/11/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:52  ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 38: 2

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء  6:19

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:48

موعد صلاة الظهر 11:36 م

موعد  صلاة العصر 2:33 م 

موعد صلاة المغرب 4:55 م

موعد صلاة العشاء 6:15  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 11:28 

موعد صلاة  العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:41  ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:18

 

 

 

 

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