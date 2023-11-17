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حازم عمر يكشف عن سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حل المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وكشف المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا: "الأحزاب المفروض هي المفرزة الرئيسية للمرشحين للرئاسة وهذا أعلناه منذ 8 سنوات في عام 2015، وهو أنه بعد فترتين رئاسيتين سيكون لنا مرشح رئاسي".

وعن سبب تقدمه للانتخابات الرئاسية متأخرا، قال: "أنا كنت جاهز بورقي، وكنت جاهز بتزكيات النواب أكثر من ضعف العدد المطلوب، لكن حبيت أضيف لها التأييد الشعبي عن طريق التوكيلات الشعبية".

وأضاف المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: "حصلت على 73 ألف توكيل، ولكن قدمت 68 ألف، لأني كان لازم أقدمهم بطريقة منظمة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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