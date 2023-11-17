حازم عمر: أزمة الدولار في مصر جزء وليس كل من المشكلة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن ملامح برنامجه الانتخابي، قائلا: "أستطيع تسليم اقتصاد مصري قوي وغير هش في 3 سنوات، وسأحرص على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي".

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن أزمة الدولار في مصر جزء من المشكلة وليس كل المشكلة، وتابع: "سأحرص على زيادة الإنتاج في مصر ورفع كفاءة الموارد، ونحن نستهدف رفع الضرائب على السلع الترفيهية لأنها ليست من الاحتياجات اليومية للشعب المصري".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن إعادة هيكلة الأعباء الضريبية داخل الدولة المصرية.

وأكد حازم عمر: "سنحرص أيضا على تخفيض الفقد والهادر في كافة قطاعات وشرايين الاقتصاد المصري، وأنا أوعد بأن أسلم مصر اقتصادا راسخا لا يتأثر بالصدمات أو الحروب في ثلاث سنوات فقط".