خبير اقتصادي يكشف أهمية خطة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بـ 10 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إعلان الاتحاد الأوروبي خطة بـ 10 مليار دولار لدعم ومساعدة مصر لمعالجة تداعيات الحرب.

وأشار بدرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هناك وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي سيزور مصر خلال الأسابيع القادمة لتحديد القطاعات التي يستثمر فيها الـ 10 مليار دولار.

ولفت الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أنه من المتوقع أن تكون استثمارات الاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة في مصر، مؤكدا أن أي استثمارات بالعملات الأجنبية ستدخل مصر سيحسن من قدرة الجنيه، والوضع الاقتصادي بشكل عام، وهو ما سيكون له انعكاس على سعر الصرف.