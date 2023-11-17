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تقسيط على ٥ سنوات بدون فوائد.. ننشر 11 تسهيلا قدمه قانون التصالح للمواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب ، التقرير النهائي لقانون التصالح في مخالفات البناء، يوم الاحد المقبل ، وذلك بعد الموافقة عليه من اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والادارة المحلية والتشريعية .

وأكد التقرير النهائي لمشروع القانون الذي حصل الخليج 365 علي نسخة منه، أن أحكام مشروع القانون استهدفت تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي جاءت علي النحو التالي :-


١- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

٢- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

٣- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

٤- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح

٥- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

٦- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
٧- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه

٨- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

٩- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

١٠- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

١١- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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