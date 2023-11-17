عضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نعتمد على مسارات غير تقليدية في الدعاية الانتخابية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قالت فاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحملة اتبعت مسارات غير تقليدية للدعاية من الملصقات في الشوارع؛ ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن البرنامج الانتخابي، ومن المقرر أن يتم عقد 4 مؤتمرات جماهيرية في المحافظات بها بعض الرموز الشخصية في قطاعات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضافت خلال مشاركتها في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية: "عقدنا العديد من اللقاءات التليفزيونية، وكذلك لقاءات مع ممثلي عدد من السفارات، كما نسعى إلى إقامة لقاءات مع النقابات وكذلك العديد من القوى السياسية".

وأكدت أن الحزب كان حريصًا على تدريب كافة الشباب على كيفية إدارة العملية الانتخابية حتى يستطيع السير بشكل منظم في العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.