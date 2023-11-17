الداخلية: فحص 223 سائقا وثبوت تعاطي 14 منهم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت اللجان التى تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس لفحص السائقين والتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الجهات الأمنية توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية - الغربية – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال المرور على عدد من المدراس لفحص سائقى مركباتها خضع 43 سائقا لتحليل مخدرات تبين سلبية جميع الحالات، و180 سائق مركبة متنوعة تبين إيجابية 14 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.