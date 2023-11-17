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حبس 3 متهمين باعوا أطنانا من السكر التمويني في السوق السوداء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين؛ لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.

على إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تمويني.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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