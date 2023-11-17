شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجدول الزمنى للإجراءات المتبقية للانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أول أمس الأربعاء الفترة المحددة لتنازلات المرشحين عن ترشحهم بالانتخابات الرئاسية، دون تقدم أي مرشح بتنازل عن طلب ترشحه، وانتهت المدة التي حددتها أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، من خلال الموقع الإلكتروني www.elections.eg لتبدأ مرحلة طباعة بطاقات اقتراع الناخبين بعد الاستقرار علي القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية، وذلك وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وبعد الانتهاء من أغلب مراحل الإجراءات الانتخابية، والتي بدأت منذ يوم 5 أكتوبر وتضمنت تقدم أوراق المرشحين والتقدم بالتظلمات وفحصها والنظر فيها والإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين، والتقدم بالطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وفحصها والفصل فيها واختيار الرموز الانتخابية والإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، سيتبقى ما يقرب من نصف الإجراءات الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية الجدول الزمني لكافة الإجراءات الانتخابية، والتى مر منها قرابة شهر ونصف، لتبدأ مرحلة الخوض في السباق الرئاسي بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية وانطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وانتهاء فترة تنازل المرشحين وتعديل مراكز الاقتراع، والتى تأتى كالآتى:

- يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

- سيبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، وستعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

- ستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

- تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

- حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

- تضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.

- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

- تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير .

- تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.