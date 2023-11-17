شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمى لمقاومة مضادات الميكروبات.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية، بالأسبوع العالمى للتوعية بمضادات الميكروبات، والذى يبدأ يوم 18 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 24 نوفمبر.

وقالت المنظمة، تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تبدي البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات استجابةً للأدوية المضادة للميكروبات، ونتيجة لمقاومة الأدوية، تصبح المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات غير فعالة ويصبح علاج العدوى صعباً أو مستحيلاً، وهو ما يزيد مخاطر انتشار الأمراض وشدة المرض والوفاة.

وقالت المنظمة، إن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات هو حملة عالمية للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وتحسين فهما، وتعزيز أفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة في نهج الصحة الواحدة للحد من ظهور أشكال العدوى المقاومة للأدوية ومحاصرة انتشارها، ويُحتفَل بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام.

ولن يتغير موضوع الأسبوع العالمي لعام 2023، وسيكون "معاً للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات"، على غرار موضوع عام 2022، وتُشكِّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديداً على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وتضر بهم جميعاً.

ولهذا السبب يدعو موضوع هذا العام إلى التعاون بين القطاعات للحفاظ على نجاح مضادات الميكروبات، وللحد بشكل فعال من مقاومة مضادات الميكروبات، يجب على جميع القطاعات استخدام مضادات الميكروبات بحكمة وبشكل مناسب، واتخاذ تدابير وقائية لتقليل حالات العدوى واتباع الممارسات الجيدة في التخلص من النفايات الملوَّثة بمضادات الميكروبات.