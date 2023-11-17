شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 14 بيتا من بيوت الله منها مسجدان صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 325 مسجدًا منها 250 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد 11347 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 ملايين جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف كفر الشيخ 1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم 2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم 3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول 4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول 5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول مديرية أوقاف البحيرة 6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية 7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار مديرية أوقاف بني سويف 8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا 9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا مديرية أوقاف أسوان 10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي 11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو مديرية أوقاف مطروح 12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2 ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف سوهاج 1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا مديرية أوقاف المنيا 2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط

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