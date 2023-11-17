شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 14 بيتا من بيوت الله منها مسجدان صيانة والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم
2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم
3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول
4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول
5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية
7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار
مديرية أوقاف بني سويف
8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا
9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي
11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو
مديرية أوقاف مطروح
12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط
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