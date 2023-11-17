شكرا لقرائتكم خبر عن ربط تجديد التصريح للمنشآت المستخدمة للفحم بتقارير الآداء البيئى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة، أن تقارير الأداء البيئي للمنشآت المتداولة والمستخدمة للفحم ، سواء الشحن والتفريغ أوشركات الأسمنت أو شركات النقل، مهما جدا لتجديد التراخيص طبقاً للائحة التنفيذية والقرار رقم 964 الصادر عام 2015 ملحق رقم 12 البند الأول الفقرة الثانية، والتي تنص على أنه "يصدر التصريح باستيراد أو تداول أو استخدام الفحم بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقويم الأثر البيئي، ويجدد التصريح كل عامين بعد موافقة جهاز شئون البيئة على تقارير الأداء البيئي المقدمة من المنشأة"، فإنه يستلزم للشركات التي تعمل في تداول واستخدام الفحم الحجري بعد الحصول على التصريح تقديم تقارير سنوي للأداء البيئي على أن يتم إبداء الرأي في التجديد للشركة كل عامين، وذلك طبقاً للإجراءات التالية:

أولاً: طريقة تقديم تقارير الأداء البيئي:

يتم إعداد تقارير الأداء البيئي طبقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، ويتم تقديمه بالأرشيف العام بجهاز شئون البيئة، على أن تقوم الشركة بسداد الرسوم المقررة والمصروفات الإدارية اللازمة لإجراء المعاينات الميدانية.يتم تحويل التقرير السنوي للمنشأة إلى وحدة الفحم الحجري والبترولي.

ثانيًا :إجراءات مراجعة تقرير الأداء البيئي

تقوم الأمانة الفنية بالتأكد من استيفاء التقرير لكافة البيانات اللازمة والتأكد من مطابقته للنموذج المعد لذلك، كما تتولى استكمال البيانات الناقصة من خلال التواصل مع المنشأة ضماناً لعدم تعطيل دراسة التقرير.يمكن للأمانة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بيانات إضافية ذات صلة من إدارات الجهاز أو الفروع الإقليمية أو جهات أخرى تتوافر لديها.تقوم الأمانة الفنية بالتنسيق مع أحد الخبراء المتخصصين في مراجعة تقارير الأداء البيئي من أحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية والمعتمدين من الجهاز بإعداد الدراسة الميدانية والمكتبية حول التقرير المقدم مع إجراء المعاينات اللازمة لذلك.يتم إعداد التقرير النهائي للمنشأة مشفوع بالتوصية للعرض على اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 2017 من أعضاء من الجهات الإدارية والوزارات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والمتخصصون في مجالات الصحة والبيئة، حيث يتم مراجعة توصية الأمانة الفنية وإعداد تقرير بالتوصية النهائية بشأن التجديد للمنشآت من عدمه.يتم عرض التوصيات على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ومناقشتها لاتخاذ القرار النهائي.مرفق نماذج تقارير الأداء البيئي لشركة أسمنت وشركة شحن وتفريغ وشركة نقل برى كدليل إرشادي للمراجعة.

ثالثا المصروفات الإدارية المنظمة بالقرار الوزاري رقم 99 لسنة 2021

مع عدم الإخلال بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، تحدد فئات المصاريف الإدارية اللازمة لإجراء المعاينات الخاصة بالمراجعة البيئية لتقارير الاداء البيئي للمنشآت المتداولة أو المستخدمة أو المستوردة للفحم الحجري او البترولي لكل تقرير سنوي على حدى شريطة إجراء المعاينات البيئية اللازمة