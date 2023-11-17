خطوات وشروط.. كيفية التقديم في قرعة الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأت شركات السياحة في التسويق لبرامج الحج المُختلفة، استعدادًا لانطلاق موسم الحج السياحي 1445 هـ، التي ستكون متاحة فور اعتماد أحمد عيسي، وزير السياحة، الضوابط المنظمة للموسم الجديد.

ويرصد "الخليج 365"، خطوات التسجيل في حج القرعة السياحي 1445 هـ:

- يُقدم طلب الحج من خلال الشركة السياحية بموقع ترانس، وهو تابع لوزارة السياحة والآثار.

- يتم الدخول إلى موقع الغرفة وتحديد مستوي الحج، وكتابة الايميل الخاص بالحج.

- دفع جدية الحجز.

- الدخول مجددًا على موقع الغرفة لتحديد مستوي الحج، ودفع إيصال السداد بالرقم.

- انتظار إرسال اليوزر والباسورد على الإيميل.

- الدخول على بوابة الحج المصرية؛ لتفعيل اليوزر نيم والباسورد.

- يجب أن يتمتع المُتقدم لأداء مناسك الحج، بالصحة الجيدة، وأن يكون معافى من جميع الأمراض التي تعوق سفره، وألا يقل عمر الذكور عن 25 عامًا إلا لو كان مرافقًا لأحد والديه شرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا، ويشترط للسيدات أن يتجاوز عمرها 45 عامًا، ولم دون ذلك، يجب وجود محرم شرعي مرافق لها.

- يُناقش هذا الموسم، السماح للسيدات دون 45 عامًا، بالسفر دون محرم؛ لأداء مناسك الحج.

- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون كامل الأهلية والقانونية لأداء المناسك.

وكان عاطف عجلان، عضو الغرفة السياحية، أوضح لمصراوي، أن أسعار الحج السياحي ثابتة منذ عام 2015 ولم تتغير، والاختلاف يتمثل فقط في سعر صرف الريال السعودي.

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