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حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم اليوم المؤتمر الأول بشرق الدلتا

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القاهرة - سامية سيد - تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، المؤتمر الانتخابي الأول، اليوم الجمعة، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

ويحضر المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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