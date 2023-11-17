شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم اليوم المؤتمر الأول بشرق الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، المؤتمر الانتخابي الأول، اليوم الجمعة، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأزهر للمؤتمرات. ويحضر المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

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