شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات التفتيش على المراكز الطبية والعلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التفتيش على المراكز الطبية والعلاجية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على المراكز الطبية والعلاجية. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على المراكز الطبية والعلاجية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات التفتيش على المراكز الطبية والعلاجية.

نتيجة الاستطلاع

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