طقس 6 أيام.. الأرصاد: هذه المناطق الأكثر عرضة لسقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت أن يكون الطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد يوم السبت شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت سقوط أمطار متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.