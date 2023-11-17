شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 7376 فرصة عمل فى 75 شركة داخل 15 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة، عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" ، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم الجمعة عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية في تخصصات: صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمو لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسو كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع، ومعلمون فى جميع التخصصات، وسكرتارية، ومشرفو إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكل أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.. ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

يشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .