شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 1750 فلسطينيًا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أكثر من 1750 فلسطينياً بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب الجارية في غزة.

وأضاف أن نحو 1050 من المعتقلين الفلسطينيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية.

فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الجمعة، 28 مواطنا من بلدة نعلين، غرب رام الله.

كما اعتقلت، خمسة مواطنين من مدينة الخليل، وشابين من قرية جلقموس، شمال شرق جنين.