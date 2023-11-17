شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية": الانتهاء من التحول الرقمي للخدمات بطب الأسرة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" حتى الآن، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تخطت نسبة 91%.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحوصات الطبية الشاملة، وخدمات طب الأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لنظم الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنجازات التقرير نصف سنوي للهيئة عن النصف الثاني من العام المالي 2023/2022، برئاسة مجلس الوزراء، واستعراض تقرير أداء الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعرض مستهدفاتها لاستكمال خطوات النجاح والتميز والنمو المستدام خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل هو هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصريين، وأن الرئيس السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، ومنها إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل نواة الإصلاح الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحدث طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، وتغيير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره للمتابعة الحثيثة والدور الفعال لمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الداعم لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه تم استحداث العديد من الخدمات التخصصية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لتوفير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين منذ بداية تطبيق المنظومة، وأهمها خدمات القسطرة القلبية والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين والجراحات الميكروسكوبية والمناظير وغيرها من الخدمات، مشيرًا إلى إجراء أكثر من 450 ألف عمليات وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة حتى الآن.

وأشار السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 321 منشآة صحية ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة تم نقلها من وزارة الصحة والسكان وجهتها التابعة بعد إتمام تطويرها، ومشيرًا إلى أنه لديها 157 منشآة صحية مسجلة ومعتمدة وفقًا للمعايير القومية GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك فضلًا عن مستشفى معتمد دوليًا JCI مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد أول مستشفى أخضر في مصر تحصل على الإعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وتسجيل هيئة الرعاية الصحية كأول عضو مصري بالشبكة.

ولفت السبكي، إلى زيادة عدد المنشآت الصحية بواقع 161 منشآة تم ضمها خلال العام الماضي، ومشيرًا إلى الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمراكز ووحدات طب الأسرة بنسبة 100%، والمستشفيات بنسبة 80%، مما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وأداء الخدمات بصورة أكثر كفاءة ودقة وسرعة، وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى زيادة إجمالي إيرادات النشاط الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية بنسبة تجاوزت 48% مقارنةً بالعام الماضي، وزيادة معدل نمو فائض التشغيل بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي، كما أشار إلى ارتفاع العوائد الدولارية من السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة بنسبة تجاوزت 700%، متابعًا أنه نستهدف حصول المجمع الطبي في الإسماعيلية، ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، على الاعتماد الدولي لمضاعفة التعاقدات التأمينية الأجنبية.

وتابع السبكي: أن الموقف المالي لهيئة الرعاية في تحسن مستمر نتيجة النظام والفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به، مؤكدًا الحرص على تكامل الأنظمة التشغيلية بالهيئة لتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، منوهًا إلى المستهدفات والبرامج المستقبلية لهيئة الرعاية والتي تشمل استكمال التميز التشغيلي باحترافية وجدارة إكلينيكية، وتنمية إدارة دورة الإيرادات، وتعزيز الصحة الرقمية، وتنمية السياحة العلاجية، وتعزيز التحول الأخضر للرعاية الصحية، ومبادرات دولية لزيادة جودة الرعاية الصحية بالمُضي قُدمًا نحو تأهيل المنشآت الصحية للاعتمادات الدولية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى مشاركة هيئة الرعاية الصحية بعدد 125 سرير موزعة بين مستشفيات الهيئة بإقليم القناة، لاستقبال الحالات الحرجة والأكثر خطورة ضمن خطة وزارة الصحة لإدارة أزمة غزة، واستقبال المصابين والجرحى من الجانب الفلسطيني، متابعًا ننفذ توجيهات القيادة السياسية ولجنة إدارة الأزمة ببذل كل الجهد لضمان توفير خدمات ورعاية صحية عالية الجودة لعلاج مصابي غزة بأعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة.