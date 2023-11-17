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شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام: العلاج الإشعاعى المكثف لمدة 5 أيام بدلا من 15 يوما قلل المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح، أننا اتبعنا فى مركز مدينة نصر للتأمين الصحى للأورام والمعهد القومى للأورام، العلاج الإشعاعى المكثف، مضيفا، أن العلاج المكثف معناه أننا نقصر فترة العلاج لمدة 5 أيام فقط بدلا من 15 يوما، وذلك بتحقيق فاعلية كبيرة وبدون مضاعفات.
وأوضح، أن هذا كان له فائدة كبيرة فى فترة جائحة كورونا ومنع العدوى فى ظل فترة كوفيد 19، وتم تجربته قبل البدء فى استخدامه، حيث إن درجة تحمل المريضة تختلف، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء جرعة أعلى فى الجلسة الواحدة، وكانت فرصة لتطبيق هذا البروتوكول، والذى أثبت نجاحة، وكدراسة بحثية أثبت أن نتائج الشفاء مماثلة لطرق العلاج التقليدية، وهذا كان فرصة لتقليل الازدحام فى أماكن تلقى العلاج، بالإضافة إلى تقليل فرص التردد على المستشفى من المريضة، وتقليل فرص العدوى لعدم المجىء إلى المستشفى بشكل دائم، كما إنه يعطى فرصة لمريضة أخرى بأن تتلقى العلاج.
وأكد، أنه إذا تقبلت المرأة الجرعات فى حدود المسموح بها يتم علاجها بهذه الطريقة، وإذا لم يتم تقبل السيدة لهذه الجرعة الإشعاعية يتم تطبيق الطريقة التقليدية فى العلاج الاشعاعى.
مؤتمر علاج الأورام بالإشعاع بالمعهد القومى للأورام
جانب من مؤتمر علاج الأورام بالإشعاع بالمعهد القومى للأورام
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