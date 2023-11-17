شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا تعنى عملية إزالة الكربون فى 10 معلومات.. قبل قمة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب استضافة دولة الامارات قمة المناخ المقبلة والمزمع انعقادها نهاية الشهر الحالى وحتى 12 ديسمبر 2023، والسعى لتحقيق الهدفين الرئيسيين من القمة وهما تفعيل إنشاء صندوق الأضرار والخسائر، والتمويل اللازم للتكيف، والعدالة المناخية، وضرورة تقليل نسب الكربون، تتردد بعض المصطلحات المرتبطة بالكربون منها عملية إزالة الكربون، واحتجاز الكربون .

خلال هذا التقرير سنرصد 10 معلومات حول إزالة الكربون وماهى مميزاته والهدف منه وأهميته:

1- عملية إزالة الكربون عادة ما تشير إلى عملية تقليل أو إزالة انبعاثات الكربون من مصادره المختلفة كمحطات الطاقة والنقل والصناعة، كما تنطوي على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

2- تهدف إلى تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون (CO2)، تلك لتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي وتعد أحد المساهمات الرئيسية في تغير المناخ.

3- تعد بمثابة الحل طويل الأمد، الذى يتطلب تغييرات كبيرة في الطريقة التي تنتج بها الطاقة ويتم استهلكها.

4- تساعد في تحقيق صافي انبعاثات صفر، حيث يتم تعويض أي انبعاثات متبقية، من خلال إزالة كمية معادلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

5- تعد العنصر الحاسم في الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حتى تصل إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

6- تؤدي إلى اتاحة وخلق فرص اقتصادية جديدة و تطوير تقنيات الطاقة النظيفة ، وخلق مايسمى بفرص العمل الخضراء.

7- تعمل وتساعد على تحسين الصحة العامة، عن طريق الحد من تلوث الهواء والآثار البيئية الأخرى، وخاصة المرتبطة باستخدام الوقود الأحفوري.

8- أحد القرارات التي تحتاج دعم سياسي واستثمارى من الحكومات والشركات والأفراد.

9- تعد عملية إزالة الكربون أيضا إحدى العمليات المعقدة والمليئة بالتحديات.

10- تتطلب عملية إزالة الكربون التعاون والابتكار عبر العديد من القطاعات المتعددة.