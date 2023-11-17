شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومن المتوقع أن تصل إلى شمال الوجه البحري في يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.