شكرا لقرائتكم خبر عن "س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، في طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد أن انتهت الفترة المحددة لتنازلات المرشحين عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابي دون تقدم أي مرشح بتنازل عن طلب ترشحه، تمهيدا لإجراء عملية التصويت بالعملية الانتخابية التي ستتم أيام "1، 2، 3" ديسمبر للمصرين بالخارج، و "10، 11، 12" ديسمبر المقبل بالداخل.

س: كم عدد المرشحين فى القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ؟

ج- 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

س: ما هي الرموز الانتخابية التى حصل عليها المرشحين؟

ج- المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

س:كم عدد بطاقات اقتراع الناخبين التي سيتم طباعتها؟

ج- استقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة البدء في طباعة كشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية.

س: ما هو المقصود بالدعاية الانتخابية ومتى بدأت؟ س: ما هو المقصود بالدعاية الانتخابية ومتى بدأت؟ ج- تمثل الدعاية الانتخابية كافة الانشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الانشطة التى تستهدف اقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح. وبدأت الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة يوم 9 نوفمبر وتستمر لمدة 30 يوم ما هى ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة؟ ج- 1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين. 3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5- استخدام المباني والمنشآت وسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال. 6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. 9- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

س: ما هو الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية؟

ج- حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه

س: متي تتوقف الدعاية الانتخابية وتبدأ الصمت الانتخابي للمرشحين بالخارج؟ س: متي تتوقف الدعاية الانتخابية وتبدأ الصمت الانتخابي للمرشحين بالخارج؟ ج-يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة س: متي تتوقف الدعاية الانتخابية وتبدأ الصمت الانتخابي للمرشحين بالداخل؟ س: متي تتوقف الدعاية الانتخابية وتبدأ الصمت الانتخابي للمرشحين بالداخل؟ ج- يتم التصويت للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد "1، 2، 3" ديسمبر المقبل بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج

س: كيف يتم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلى الناخب فيها بصوته؟

ج-انتهت الهيئة من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية ولكن يمكن الاستعلام على اللجنة من خلال 5 وسائل سيتم تفعيلها أثناء العملية الانتخابية وتتمثل فى:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "[email protected]"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

س:ما هي الطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الرئاسية حتى لا يبطل الصوت؟

ج: - لابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت

- تقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر

-يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات

-يستلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها

- يجرى التصويت على مرشح واحد من 4 مرشحين

-لابد من تجنب الكتابة علي بطاقة الاقتراع او اختيار اكثر من مرشح أو الكشط في البطاقة حتي لا يتم ابطال ال3صوت

- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

س: هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟ ج: لكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الادلاء بصوته في الانتخاب اعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. س: هل من الضرورى وجود جواز السفر معى عند التصويت؟ ج: للناخب اثبات شخصيته امام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى او جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى اعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. س: لم يستخرج الناخب فى الخارج بطاقة رقم قومى فهل يمكن الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية؟ س: لم يستخرج الناخب فى الخارج بطاقة رقم قومى فهل يمكن الادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية؟ ج: طبعاً لأ، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق لك التصويت. س: ما هي طريقة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية؟ س: ما هي طريقة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية؟ ج-يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي الى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك س: ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟ ج: تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

س:كم عدد اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج

ج- 137 لجنة فرعية بمقر البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية بالخارج

س: متى يتم التصويت فى الانتخابات داخل مصر؟

ج- يتم التصويت للمصريين بالداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء "10، 11، 12 ديسمبر"

س: متي تنتهي عملية فرز الأصوات؟

ج- تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

س: متي تتلقي الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان والبت فيها؟

ج- تتلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

س: ما هو موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات؟

ج- تعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

س:متى تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين فى جولة الاعادة؟

ج- تستأنف أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة فى جولة الاعادة يوم 19 ديسمبر وتستمر بالنسبة للمصريين فى الخارج حتى يوم 4 يناير بينما تستمر للمصريين فى الداخل حتى يوم 7 يناير.

س: متي يتم تقديم الطعون علي النتيجة النهائية للانتخابات.. وما الجهة المنوطة باستقبال الطعون؟

حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

س:متي يبدأ الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج فى جولة الإعادة؟

ج- تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة يوم 4 يناير.

س:متى تتم جولة الإعادة خارج مصر؟

ج- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

س:متي يبدأ الصمت الانتخابى للمصريين بالداخل فى جولة الإعادة؟



ج- تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة يوم 7 يناير.

س: متى تتم جولة الإعادة داخل مصر؟

ج- تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير .

س: متي ستعلن النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية؟

ج- تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.