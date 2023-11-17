شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس معتدل على القاهرة وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالعاصمة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.