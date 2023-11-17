شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأحد 19 نوفمبر إلى الإثنين 20 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء .

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع انخفاض فى درجات الحرارة على كل الأنحاء .

ومن المقرر أن يشهد الأحد المقبل 19 نوفمبر ، أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال سيناء تكون رعدية أحيانا ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.