توقعات الطقس غدا السبت.. أمطار متوسطة ونشاط للرياح بأنحاء متفرقة بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 18-11-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، وفق بيان لها منذ قليل عبر فيسبوك، إنه يسود غدًا السبت طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى أن طقس غدا السبت لطيف في بداية الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأعلنت وجود أمطار متوسطة مساءً بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى، وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحري على البحر المتوسط، إذ تصل سرعة الرياح من "45 :55 كم/س"، وارتفاع الأمواج من "2:3 متر".

اقرأ أيضًا:

"الجيزة" تكشف موعد تشغيل محطة مترو أنفاق البوهي وأسعار التذاكر

الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري

يضم 100 سرفيس ونظام للدخول والخروج.. كيف طورت "الجيزة" موقف ناهيا؟

توسعات محور ٢٦ يوليو الجديدة.. طريق موازي للدائري يربط الدائري الجيزة بالقاهرة