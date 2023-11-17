برامج متعددة دون شروط.. كيفية التقدم للسفر للحج للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة هذا العام، طرحت برامج حج مميزة بدون شروط؛ نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة.

أضاف "صادق"، لـ "الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أنه سيتم طرح هذا العام للمرة الأولي، برامج حج متعددة وتناسب جميع الشرائح والمستويات، برقابة من الجهة الإدارية، وتضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، بدون أية قيود أو شروط على المواطنين.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنه تم فتح باب التقدم للبرامج اعتبارًا من الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، وحتى الأحد 19 نوفمبر 2023، أمام من يرغب من الشركات السياحية تنظيمها، وبعدها سيتم فتحه أمام المواطنين بعد إعلان وزارة السياحة والآثار.

ولفت إلى أن هذا البرنامج الجديد سيمنح المواطنين الذين قاموا بأداء فريضة الحج سابقًا الفرصة لأدائها مرة أخرى، أو الذين قدموا على برامج الحج المختلفة ولم يحالفهم الحظ، وغيرهم.

وكان "مصدر"، كشف لمصراوي في وقت سابق، أن سعر برنامج الحج هذا سيبدأ من 5000 دولار.

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